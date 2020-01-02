Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı

6 saat önce

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı, System.String[]

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, mahsur kalan minibüse ulaşarak, 20 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Muş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle sabah erken saatlerde şehir merkezine gelen Derecik köyü minibüsü, karda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine merkeze bağlı Derecik köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri, içerisinde 20 yolcu bulunan minibüse ulaştı. Yolu temizleyerek minibüs ve yolcuları kurtaran İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede köy yollarını ulaşıma açarak, yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşları kurtardı.

Minibüs içerisinde kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Ramazan Demir, "Sabahtan beri kar yağıyor. Minibüsle birlikte yolda mahsur kaldık. Sağolsunlar ekipler kısa sürede bizi bulunduğumuz yerden kurtardı" dedi.

İş makineleri tarafından kurtarılan minibüs, takılan zincirle devam ederken yolda kalan diğer araç sürücülerine ekipler yardımcı oldu.


Derecik, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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