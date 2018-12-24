Son Dakika Haberleri: Muş'ta Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

Muş'ta Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

8 dakika önce

MUŞ'ta sabah saatlerinde görevli oldukları köy okuluna giderken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 öğretmen, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarılarak okula ulaştırıldı.

Muş'ta Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı, System.String[]
MUŞ'ta sabah saatlerinde görevli oldukları köy okuluna giderken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 öğretmen, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarılarak okula ulaştırıldı.

Muş merkezden saat 07.00'de yola çıkan Alagün ve Üçsırt köyünde görevli 5 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elçiler rampasının 30'uncu kilometresinde mahsur kaldı. Aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken servis aracındaki öğretmenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledi. Ancak, rampada ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, zincir takılması ve öğretmenlerin de desteğiyle aracın itilmesine rağmen tepeyi aşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi aracına bindirilen öğretmenler, 4 saatlik çalışmanın ardından arazi aracıyla saat 11.00 sıralarında okullarına ulaştırıldı.

Servis şoförü Turan Yumlu, "Yolda mahsur kaldık. Arabalar çıkmıyordu, rampada kaldık. Zincirler koptu. İl Özel İdaresi sayesinde öğretmenleri köylere ulaştırdık" dedi. Öğretmenlerden Merve Keklikkıran ise "Bulanık sapağına geldiğimizde artık o rampa çıkılmıyordu. Kar fazlalığı değil de rampa çok dikti. Sonradan kar yağışı çok arttı. Göz gözü görmüyordu" diye konuştu.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:13 Kaynak: DHA

Sabah, Kar, Muş, Güncel
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