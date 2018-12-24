Muş'ta Karda Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı
1 saat önce
Muş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldıMehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta sabah saatlerinde köy okulluna gitmek için yola çıkan ve yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle mahsur kalan öğretmenler, İl Özel İdare ekipleri tarafından 4 saat sonra okula ulaştırıldı.
Muş
'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı
Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA
)- MUŞ'ta sabah saatlerinde köy okulluna gitmek için yola çıkan ve yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle mahsur kalan öğretmenler, İl Özel İdare ekipleri tarafından 4 saat sonra okula ulaştırıldı.
Muş merkezden saat 07.00'de yola çıkan Alagün ve Üçsırt köyünde görevli 5 öğretmen, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elçiler rampasının 30'uncu kilometresinde servis aracıyla mahsur kaldı. Aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım istedi. Yol açma çalışması için bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledi. Rampada ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, zincir takılması ve öğretmenlerin aracı itmesine rağmen tepeyi aşamadı. İl Özel İdaresi aracına bindirilen öğretmenler, 4 saatlik çalışmanın ardından arazi tipi araç ile okullarına ulaştırıldı. Servis şoförü Turan Yumlu, "Yolda mahsur kaldık. Arabalar çıkmıyor, rampada kaldık. Zincirler koptu. İl Özel İdaresi sayesinde öğretmenleri köylere ulaştırdık" dedi.
Öğretmenlerden Merve Keklikkıran ise "Bulanık
sapağına geldiğimizde artık o rampa çıkılmıyordu. Kar
fazlalığı değil de rampa çok dikti. Sonradan kar yağışı çok arttı. Göz gözü görmüyordu" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:42 Kaynak: DHA
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