Muş'ta karda mahsur kalanlar için bölgeye giden gazetecilerin aracı şarampole düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta karda mahsur kalanlar için bölgeye giden gazetecilerin aracı şarampole düştü - Son Dakika

Muş'ta karda mahsur kalanlar için bölgeye giden gazetecilerin aracı şarampole düştü

7 saat önce

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için bölgeye giden gazetecileri taşıyan araç, kayarak şarampole düştü.

Muş'ta karda mahsur kalanlar için bölgeye giden gazetecilerin aracı şarampole düştü, System.String[]

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için bölgeye giden gazetecileri taşıyan araç, kayarak şarampole düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gün boyu aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, bölgede 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezine bağlı Bostankent, Üçsırt ile Çatak Grup Köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle biri öğrenci servisi, 6 araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele çalışması ile mahsur kalan vatandaşları görüntülemek amacıyla bölgeye gitmek için yola çıkan gazetecileri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayarak şarampole düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, İl Özel İdaresi ekipleri aracı düştüğü yerden kurtardı.İl Özel İdaresi'nde kepçe operatörü olan Haşim Demir, "Fırtına şiddeti çok olduğu için Üçsırt'a bağlı köyün öğrenci servisi yolda mahsur kalmıştı. Biz onları kurtarmaya giderken gazeteci arkadaşların arabası da tipiden dolayı görüş olmadığı için kara saplandı. Şu anda onları kurtardık, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.  Bu arada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanların da kurtarıldığı belirtildi.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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