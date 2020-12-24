Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı - Son Dakika

Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı

24.12.2020 09:59
Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı, System.String[]

MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle kapanan 151 köy yolundan 143'ü, yeniden ulaşıma açıldı.

MUŞ'ta, kar yağışı nedeniyle kapanan 151 köy yolundan 143'ü, yeniden ulaşıma açıldı. 8 köy yolunda ise karla mücadele çalışması sürüyor.

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 151 köy yolunu da ulaşıma kapattı. Köy yollarını açmak için 24 saat aralıksız çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 1 metreyi aşan karı temizlemekte zaman zaman zor anlar yaşıyor. 9 köy ve 18 mezranın bağlı bulunduğu Üçevler grup köy yolunda, gece gündüz çalışan ekipler, fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede açtıkları yolların yeniden kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Aralıksız mücadelesini sürdüren ekipler, 151 köy yolundan 143'ünu ulaşıma açtı. 8 köy yolunun açılması için karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin 11 farklı bölgesinde toplam 64 iş makinesi ve 100'e yakın personel ile karla mücadele çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtti.Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgelerde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar ise çok kısa sürede bütün köy yollarını ulaşıma açacaklarını söyledi.

İş makinesi operatörü Tolga Akaydın da "Kar yağışından dolayı özellikle yüksek kesimlerdeki köy yolları ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Zaman zaman zorlanıyor ama mücadeleyi bırakmıyoruz" diye konuştu.


Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı
Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı
Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı
Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı
Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta, kardan kapanan 143 köy yolu açıldı - Son Dakika


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