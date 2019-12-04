Son Dakika Haberleri: Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
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Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldıMuş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi Ekipleri, kar kalınlığının yüksek bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Ekip Şefi Fehim Karakaya, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek 24 saat çalışmamız devam ediyor. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Çalışmalarda ekip ekip değişiyoruz dedi.

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
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