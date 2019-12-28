Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika

Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor

6 saat önce

Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyorMUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 46'sı, yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 46'sı, yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, diğer köy yollarının da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 56 köy yolundan 46'sı yeniden ulaşıma açıldı. Üçevler Grup Köy yolunda kapalı olan yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmak için 724 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
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