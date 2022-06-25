Karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti - Son Dakika
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Karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

25.06.2022 14:02

Muş Alparslan Üniversitesince çiftçiye destek için ilk kez karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti.

Muş Alparslan Üniversitesince çiftçiye destek için ilk kez karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçinin en büyük maliyetlerinden kaba yem ihtiyacının karşılanması planlanan araştırma çalışması kapsamında, üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından kentteki 15 dönümlük araziye karışım halinde yem bitkisi ekildi.

Deneme amaçlı ilk kez yapılan ekimden verim alan akademisyenler, yem bitkilerini hasat etmeye başladı.

Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, tarlada yaptığı inceleme sonrası AA muhabirine, yem bitkisinin hayvancılıkta çok kullanıldığına işaret etti.

Deneme amaçlı yaptıkları ekimin hasadından 10 ton kuru ot elde edildiğini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Çalışmayla hayvanların kaliteli kaba yem gereksinimlerinin karşılanması planlandı. Karışım halinde yetiştirilen bu araştırma sonucunda, yüksek verim ve kalite göz önüne alındığında daha ekonomik ve daha yüksek kar marjı elde edilmesi düşünülmekte. Çalışma Muş için bir ilk olma niteliğinde. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar hayvancılıkla uğraşan başta Muş çiftçisi olmak üzere bölgemize ve ülkemiz üreticilerine örnek teşkil etmek üzere önerilecek."

Karadağ, karışımda yüzde 60 Macar fiği ve yüzde 40 tritikale kullandıklarını belirterek, "Bu çalışmanın ekonomiye en büyük katkısı, normal şartlarda dönümde 200 kilogram alınırken, böyle bir karışım yaptığınız zaman yüzde 60 verim elde ediliyor. Bu açıdan çiftçinin ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır. Verimi arttıran bu uygulamayı hayvan beslemesi açısından çok önemsiyoruz. Maliyet alanında da daha ucuz ürün elde edilmektedir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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