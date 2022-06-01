Muş'ta "Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon" semineri düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta "Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon" semineri düzenlendi

01.06.2022 15:30
Muş'ta "Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon" semineri düzenlendi

Muş Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik "Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon" semineri gerçekleştirdi.

Muş Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik "Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon" semineri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere öğrenciler ilgi gösterdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Hüseyin Kazan seminerde, kariyer planlaması ve motivasyon, yeteneklerin fark edilerek gelecek planlamasının yapılması, doğru kaynaklardan planlı çalışma ile verimli çalışmanın önemine değindi.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Kariyer Planlamada İletişim ve Motivasyon' semineri düzenlendi - Son Dakika


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