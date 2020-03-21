Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Muş'ta karla mücadele çalışmaları

7 saat önce

Muş'ta belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

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Muş'ta belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Dün etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bölgede kışın uzun ve yağışlı geçtiğini, yoğun bir çalışma sezonu yaşadıklarını söyledi.

Hafta içi tüm ana arter ve bağlantı yolları bahar temizliği kapsamında yıkayarak temizlediklerini anlatan Asya, "Kenti etkisi altına alan kar nedeniyle ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına başladı. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleriyle yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Bir yandan da koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini aktaran Asya, "Toplu yaşam alanlarındaki ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız belirli periyotlarda devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte ilgili kurum ve yetkililerce yapılan uyarıları dikkate almalarıdır. Herkes kendince gerekli tedbiri alırsa bu zorlu süreci birlikte atlatırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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