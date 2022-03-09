Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde etkili olan karın ardından çalışma başlatan ekipler, iş makineleri ile cadde ve sokaklarda biriken karları topladı, kaldırımları temizledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği bir bölgede bulunduklarını söyledi.

Etkili olan kar yağışının ardından tüm ekiplerle harekete geçtiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Vatandaşlarımızın olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hava koşullarından dolayı bir işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Belediyecilik böyle bir şey. Bizler bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız."