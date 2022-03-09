Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta karla mücadele çalışmaları

09.03.2022 15:47
Muş'ta karla mücadele çalışmaları

Muş Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Muş Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde etkili olan karın ardından çalışma başlatan ekipler, iş makineleri ile cadde ve sokaklarda biriken karları topladı, kaldırımları temizledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği bir bölgede bulunduklarını söyledi.

Etkili olan kar yağışının ardından tüm ekiplerle harekete geçtiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Vatandaşlarımızın olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hava koşullarından dolayı bir işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Belediyecilik böyle bir şey. Bizler bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız."

YORUMLAR
500
Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor

Feyat Asya, Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:53:47. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement