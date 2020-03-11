Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu olumsuz hava şartlarından dolayı kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, çalışmaları bir haftada tamamlamayı amaçlıyor.

İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Ekiplerin fedakarca çalıştığını anlatan Diner, kar kalınlığının fazla olması nedeniyle çalışmaların uzun süreceğini kaydetti.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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