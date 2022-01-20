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Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

20.01.2022 14:14
Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 mahallede eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, yağışlar nedeniyle temizledikleri yollarda tekrar çalışma yapmak zorunda kalıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2 günden bu yana kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Meteorolojik verilere göre hazırlık yaptıklarını aktaran Asya, "Kar yağışının etkisini arttırmasıyla tüm ekiplerimiz sahaya indi. Ana arterlerde temizlik çalışmalarımızı başlattık. Birim amirlerimizi mahallelerde görevlendirdik. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için seferber olmuş bulunmaktayız. Kar yağışı kesintisiz devam ettiğinden yolları tekrar tekrar açmak zorunda kalıyoruz. Diğer yandan yol kenarlarında topladığımız karları şehir dışına taşıyoruz. Bu zorlu süreci sıkıntısız tamamlamak için yoğun çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

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Feyat Asya, Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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