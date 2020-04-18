Muş'ta karla mücadele çalışması nisanda da sürüyor - Son Dakika

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezine bağlı köy ile mezralarda yol açma ve genişletme çalışmalarını nisanda da sürdürüyor.

Ekipler, kar kalınlığının bazı bölgelerde 8 metreye kadar çıktığı Çavuştepe bölgesinde 3 iş makinesiyle zorlu karla mücadele mesaisi yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının yer yer 7-8 metreye ulaştığı 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karla mücadele ettikleri bölgedeki köy ve mezraların açık alternatif yollarının da bulunduğunu aktaran Yentür, "Yaklaşık 13 günden bu yana çalışmalar devam ediyor. Yolu ulaşıma açmak için 7-8 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekiplerimiz zorlu bir çalışma yürütüyor. Buralar fırtına ve tipi nedeniyle karın birikmiş olduğu yerler. Geçidi en zor olan bölgedir. 2 gün içerisinde yolu ulaşıma açmış olacağız." dedi.

İş makinesi operatörü Celal Tümer de zorlu karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "3 iş makinesi ile 8 metre yükseklikteki kar kütlelerini yoldan atıyoruz. Bu mevsimde batı illerinde denize girilirken biz hala karla mücadele ediyoruz. Günde sadece 300-400 metre ilerleyebiliyoruz." ifadesini kullandı.