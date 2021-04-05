Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda metrelerce karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor - Son Dakika

Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda metrelerce karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor

05.04.2021 10:41
Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda metrelerce karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor, System.String[]

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, nisana rağmen metrelerce karın biriktiği köy yollarını açmak için çaba gösteriyor.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, nisana rağmen metrelerce karın biriktiği köy yollarını açmak için çaba gösteriyor.

Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.

Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor.

Kente 10 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde karla mücadele eden ekiplerin zorlu çalışması drone ile görüntülendi.

"Bazen yolumuzu şaşırıyoruz"

Ekip şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, köylülerin alternatif olarak kullandığı 23 kilometrelik yolun kardan dolayı uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

Yolu açma çalışmalarına 3 gün önce başladıklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"4 gün içinde yolu açmayı planlıyoruz. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Burada çalışmak çok tehlikeli, çığ riski var, operatörler zorluk çekiyor. Kepçe operatörü yolu bazen göremiyor. Bazen yolumuzu şaşırıyoruz ve stabilize alana giriyoruz. Kar yüksekliği fazla bölgelerde günde 50 metre ilerleyebiliyoruz."

Kepçe operatörü Necati Arslan ise nisana rağmen karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "Yol yaklaşık 4 aydır kapalı. Yolu açmakta zorlanıyoruz. Çığ tehlikesi de var. Riskli yerlerde ekip şefimiz önden gidip güvenliğimizi sağladıktan sonra 2 makineyle yolumuzu genişletip tehlike olan yeri aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuştepe, Drone, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda metrelerce karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor - Son Dakika


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