Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:26
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor

Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Muş'ta, ekime hazır fideler toprakla buluşturulmaya başlandı.

Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Muş'ta, ekime hazır fideler toprakla buluşturulmaya başlandı.

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte karpuz üreticileri tarlaya girmeye başladı. Toprak sürümü yapılması ve damlama sulama sisteminin çekilmesinin ardından ekime hazır fideler tek tek toprakla buluşturuluyor. Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyünde 110 dönümlük alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Barış Tekin, fideleri çekirdekten kendisinin yetiştirdiğini söyledi. Uzun zamandır fide işi yaptığını fakat bu sene ekim yapmayı tercih ettiğini anlatan Tekin, "Ortak olarak bu işi yapmaya karar verdim. Bu tarlada ilk kırımdan bin ton karpuz bekliyorum. Toplamda ise 2 bin ton civarında karpuz elde etmeyi hedefliyorum. Elde ettiğimiz karpuzları Çukurova, Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Karpuzlar dayanıklı olduğu için her il ve ilçeye gönderebiliyoruz. Şu anda yaklaşık 200 bin civarında bir masrafımız oldu. Buradan yaklaşık bir milyon civarında gelir bekliyoruz kısmet olursa" dedi.

Okulların korona virüs nedeniyle tatil olmasından dolayı tarlada fide dikimi yaptığını anlatan işçilerden Orhan Sezgin ise "Tarlada çalışıyorum. Okulumuz pandemiden dolayı tatil. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Günde bin tane fide dikiyorum ve böylelikle ekonomik olarak kendime ve aileme katkı sağlıyorum" diye konuştu. - MUŞ

Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi
Kaynak: İHA
Barış Tekin, Türkiye, Hasköy, Muş, Ekonomi, Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika Ekonomi Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi