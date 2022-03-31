Muş'ta kasaplar denetledi - Son Dakika
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Muş'ta kasaplar denetledi

31.03.2022 19:04
Muş'ta kasaplar denetledi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kasaplar ile et ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kasaplar ile et ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayı öncesinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle yürütülen denetimlerde ekipler, et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğu satılıp satılmadığını kontrol etti.

Ekipler, söz konusu iş yerlerinde kaçak et kesimi yapılıp yapılmadığını da denetledi.

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Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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