Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" toplantısı - Son Dakika

Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" toplantısı

Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" meclis toplantısı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" meclis toplantısı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan ayında yapılması gereken ancak ertelenen toplantıda konuşan Asya, pandemi dolayısıyla yaklaşık üç ay ertelemek zorunda kaldıkları meclis toplantısı için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantının ve alınacak kararların kente hayırlar getirmesini dileyen Asya, şöyle konuştu:

"Daha önce vahşi depolama sistemiyle topladığımız atıklarımızı geçici olarak nakil etmek üzere mobil aktarma istasyonu kurarak gerekli altyapıyı oluşturduk. Bununla Korkut'un Kümbet köyü bölgesinde katı atıktan enerji üretme tesisi için girişimlerimiz oldu. Pandemi dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımızda sekteye uğrasa da bu konuda hızlı davranarak gerekli telafiyi yapacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri başta olmak üzere bakanlıklarımızın sıfır atık ile ilgili önemli çalışmaları bulunmaktadır. Katı atık tesisimizin tam kapasiteyle hizmete girmesiyle planlamalarımız hayata geçecek. Kurulacak tesisimiz, ilçe ve beldelerimizle yakın il ve ilçelerin de istifade edebileceği bir merkez haline gelecek."

Konuşmanın ardından birliğin yeni üye seçimi yapıldı. 2019 yılı birlik faaliyet raporuyla birlik kesin hesabının onaylandığı toplantıda 2020 yılı faaliyet raporu okundu.

Toplantıya ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Katı Atık Belediyeler Birliği' toplantısı - Son Dakika
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