Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" toplantısı - Son Dakika

Muş'ta "Katı Atık Belediyeler Birliği" meclis toplantısı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi salonundaki toplantıda konuşan Asya, en büyük projeleri olan katı atık toplama tesisinde hem enerji üretimi hem de düzenli depolama alanı oluşturmak üzere çalışma başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla görüşerek arsanın 100 dönüm ittifak hakkını aldıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Firmanın da yaklaşık 2 milyon Euro'luk makine ve ekipman temin ettiğini biliyoruz. Kısa sürede şehrimizin ve belediyelerimizin ortak sıkıntısı olan depolama sisteminden kurtulmuş olacağız. Bazı belediyelerimizin çöplerini nakil istasyonuna götürmediklerini, uyarılara rağmen kapatmış olduğumuz döküm alanına döktüklerini biliyoruz. Belediyelerimiz çöplerini direk nakil istasyonuna götürmeleri önemlidir. Tesissimizde düzenli depolama ile enerji üretimi için son aşamaya geldik. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşmemizden sonra ittifak hakkı sağlanmış oldu. Firma gerekli kurulumlarını tamamladıktan sonra hayal ettiğimiz elektrik üretimi yapılacaktır."

Toplantıya ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.