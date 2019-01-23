Son Dakika Haberleri: Muş'ta Katı Atık Tesisi Kurulacak

Muş'ta Katı Atık Tesisi Kurulacak

55 dakika önce

Muş Belediyesi, kentte kurulması planlanan ve elektrik enerjisinin de üretilebileceği katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin ihalesini gerçekleştirdi.

Muş'ta Katı Atık Tesisi Kurulacak, System.String[]
Muş Belediyesi, kentte kurulması planlanan ve elektrik enerjisinin de üretilebileceği katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin ihalesini gerçekleştirdi.

Korkut ilçesinin Kümbet köyünde, Belediyeler Birliğine tahsis edilen 560 dönümde yapılması planlanan tesisin ihalesi, belediye binasında 3 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir projenin ilk adımını atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Katı atık tesisi kurulması ve işletilmesi işinin ihalesini gerçekleştirdiklerini aktaran Asya, "Muş merkez, Varto, Hasköy, Korkut ilçeleri ile Altınova, Düzkışla, Karaağaçlı, Kırköy, Serinova, Yeşilova, Kızılağaç, Sungu, Konukbekler ve Yaygın beldelerimizde vahşi depolama sistemi son bulacak. Allah'ın izniyle kış mevsiminin ardından tesisin kurulumuna başlanacak." dedi.

Proje kapsamında ilk olarak düzenli depolama tesisi kurulacağını dile getiren Asya, günlük gelecek atıklarının depolanacağını belirtti.

Çöp sızıntı suyu arıtma tesisinin de kurulacağını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"Ambalaj atıklarının ayrıştırma ve toplama tesisi kurulacak, ön ayrıştırma tesisi kurulacak. En nihayetinde etap etap faaliyete geçecek tesisin kurulumu 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah bu projemizle önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. Mevcut atık yapılan alanları ıslah ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Meskenlerden, iş yerlerinden ve kamu kurumlardan toplanacak atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar kazandırılacak."

Asya, bu proje ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni amacına uygun şekilde kentte de da uygulayacaklarını ifade ederek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Korkut, Asya, Muş, Güncel
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