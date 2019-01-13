Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kayak Sezonu Başladı

Muş'ta Kayak Sezonu Başladı

12 dakika önce

Muş Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Muş Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyündeki tesiste, sezonun açılmasıyla, hafta sonunu da fırsat bilen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 8 kilometre uzaktaki 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'nın zirvesindeki merkeze gelen vatandaşlar, bin 300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı. Çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Merkezin işletmecisi Seyfetullah Olcay, karın geç yağması nedeniyle sezonu yeni açtıklarını söyledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metre, pist alanında 120 santimetre olduğunu belirten Olcay, "Merkeze ulaşım konusunda sıkıntımız yok. Servis araçlarımız sürekli çalışıyor. İki pistimiz hazır durumda. Haftanın 7 günü kayakseverleri bekliyoruz. Sezonu yeni açmamıza rağmen vatandaşlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Çocuklarıyla kayak merkezine gelen Galip Demir ise uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Yağışların ardından kayak merkezi açıldı. Biz de hafta sonu tatilinde kayak yapmaya geldik. Eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Kar, Kayak Merkezi, Muş, Güncel
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