Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kayakçılar Şampiyonaya Hazırlanıyor

Muş'ta Kayakçılar Şampiyonaya Hazırlanıyor

1 saat önce

Muş Merkez Spor Lisesi Kayak Takımı sporcuları, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'ta Kayakçılar Şampiyonaya Hazırlanıyor, System.String[]
Muş Merkez Spor Lisesi Kayak Takımı sporcuları, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çalışmalarına Muş Kayak Merkezi'nde devam eden sporcular, antrenör Burhan Oğlago yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor.

Okul Müdürü Mehmet Erdal Bingöl, Antalya'da düzenlenecek şampiyona için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıl ferdi ve takım halinde, kuzey ve alp disiplini dallarında şampiyon olduk. Bu yıl da şampiyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulun 7 sporcusunu milli takıma kazandırdık, bu yıl da sporcu vermek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Sporculardan Merve Köse ise 4 yıldır kayaklı koşu yaptığını ifade ederek, "Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptım. Hedefim milli takım kamplarına katılarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Muş, Spor
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