Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

23.08.2022 11:06
Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Yazla köyünde yaşayan 7 yaşındaki B.Ç, akşam saatlerinde kayboldu.

B.Ç'yi bulamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı.

B.Ç, 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınlarındaki kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

YORUMLAR
500
HDP'li Koçyiğit: 'Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var' HDP'li Koçyiğit: 'Kapsamlı ve bütüncül Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç var' Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne Muşlu iş insanından destek Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne Muşlu iş insanından destek Devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretiliyor Devlet desteğiyle kurulan tesiste yılda 500 ton bulgur üretiliyor
Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement