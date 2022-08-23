Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, güvenlik korucuları, AFAD , JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika

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