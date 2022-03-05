Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

05.03.2022 14:14

Muş'ta 12 gün önce Karasu Nehri'ne düştüğü değerlendirilen lise öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta 12 gün önce Karasu Nehri'ne düştüğü değerlendirilen lise öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu tahmin edilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalara Konya, Ordu, Artvin ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar" da destek veriyor.

Dalgıçlar, Özkan'ın düştüğü değerlendirilen noktanın 2 kilometre uzaklığında, nehirde suyun artması nedeniyle halat bağladıkları rafting botuyla arama çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve bekleyen vatandaşlara sıcak yemek, çay kahve ikramında bulunmaya devam ediyor.

Arama çalışmalarını takip eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, AA muhabirine, devletin tüm imkanlarıyla bölgede çalıştığını söyledi.

Kızılay'ın da olayın yaşandığı ilk gün alana geldiğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Ekipler, öğle saatlerinde burada toplanan vatandaşların, arama hizmetlerine devam eden görevlilerin sıcak yemek, çay, kahve, su, kek ve çikolata gibi gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Temennimiz Özkan'ın bir an önce bulunması. Ailesinin acısı çok büyük. Gördüğünüz gibi Kızılay, UMKE, AFAD, polisimizle herkes burada çalışıyor. Herkes dua ediyor. Allah ailesine sabır versin. Biz de Türk Kızılay ekiplerimizle buradayız ve sonuna kadar devam ediyoruz."

Kızılay Bölge Müdürü Baran Akar ile Muş'taki Kızılay yetkilileri de bölgedeki çalışmaları takip etti.

Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karasu Nehri, Kızılay, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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