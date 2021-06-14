Üye Girişi
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor

14.06.2021 11:10
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde dağlardan çıkan kaynak sularından geleneksel yöntemler kullanılarak elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında peynir, turşu ve salamura ürünlere lezzet katıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde dağlardan çıkan kaynak sularından geleneksel yöntemler kullanılarak elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında peynir, turşu ve salamura ürünlere lezzet katıyor.

Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünde 2004'te kurulan tesiste, dağlardan çıkan tuz oranı yüksek kaynak suları farklı büyüklüklerdeki havuzlarda dinlendiriliyor.

Daha sonra işletme sahasındaki 560 kristalize havuza aktarılan su, sıcak havada 4 gün bekletilerek buharlaştırılıyor. Havuzun dibine çöken kaynak tuzu ise tesiste işçiler tarafından fırçalarla toplanarak traktörler yardımıyla saklama depolarına taşınıyor.

Zengin mineral yapısıyla öne çıkan ve koruyucu özelliklerinden dolayı salamura, peynir ve turşu sanayisinde kullanılan tuz, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

" Türkiye'nin en büyük kaynak tuzlası"

Aktuzla İşletme Müdürü Mehmet Şahin Yeler, AA muhabirine, 17 yıl önce kurulan tesisle hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunduklarını söyledi.

Su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde toplama havuzları oluşturduklarını anlatan Yeler, şu bilgileri verdi:

"Her gün dönüşümlü olarak 150 havuz boşaltıyoruz. Günlük üretimimiz yaklaşık 120 ton. Kaynak tuzunu sipariş üzerine her yere gönderiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tuz ihtiyacını biz karşılıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 20 tuzla var. Burası Türkiye'nin en büyük kaynak tuzlası. Geçen yıl analiz yaptırdık. Tuzumuz yüzde 97 sodyum klorür, yüzde 2 magnezyum ve yüzde 1 oranında farklı elementler içeriyor. Buranın yılda 12 bin ton civarında bir üretim kapasitesi var. Ekonomiye yılda 2 milyon lira katkı sunuyoruz. İhracata başlamayı hedefliyoruz. Burası doğal olduğu için tek ihtiyacımız su ve güneş. Sıcaklar arttıkça buharlaşma erken oluyor, biz de tuza daha erken kavuşuyoruz."

"İlin ekonomisine büyük katkı sunuyor"

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç da Türkiye'nin en büyük tuz üretim tesisinin, kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Tesiste 85 kişinin istihdam edildiğini, kapasitenin artmasıyla bu sayının yükselebileceğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Mevsimsel olarak üretim miktarı değişiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi üzerine kurulmuş önemli bir tuz tesisi. Yapılan analizlerde sodyum klorür oranının yüksek çıkması ve koruyucu özelliğe sahip olmasından dolayı elde edilen tuz, turşu, salamura ve peynir gibi ürünlerde kullanılıyor. Oda olarak bu tesisi önemsiyoruz. Bu tesise sahip çıkacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz."

Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Güneydoğu Anadolu, Malazgirt, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı
11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı         
11:44
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
6 gündür üst üste düşen altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür üst üste düşen altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
10:52
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi         
10:17
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek         
09:26
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta kaynak sularından elde edilen tuz yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement