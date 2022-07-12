"Kem eğirme" geleneği devam ediyor - Son Dakika
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"Kem eğirme" geleneği devam ediyor

12.07.2022 13:59

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ : Otlar Kem eğirme Vatandaşlardan Hıdır Doğan'ın konuşması Ali Doğan'ın konuşması Muş'ta "kem eğirme" geleneği devam ediyor Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, "kem eğirme" geleneğini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ :

Otlar

Kem eğirme

Vatandaşlardan Hıdır Doğan'ın konuşması

Ali Doğan'ın konuşması Muş'ta "kem eğirme" geleneği devam ediyor

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, "kem eğirme" geleneğini sürdürüyor.

İlçeye 25 kilometre mesafede Beşikkaya köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, asırlardır süregelen geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.

Biçilen otları eğirdikten sonra birleştiren köylüler, bu otları bölgede sıkça kullanılan ve "kem" adı verilen halata dönüştürüyor.

Köylülerden 69 yaşındaki Hıdır Doğan, halat haline getirilen otu, balyaları bağlamada kullandıklarını söyledi.

Yapılan halatların hem ekonomik hem de dayanıklı olduğunu anlatan Doğan, "Köyümüzde insanlar bu geleneği sürdürüyor. Birkaç yıl öncesine kadar tüm kırsal köylerde yapılıyordu. Şu an köyümüzün dışında bu geleneği sürdüren az sayıda köyün olduğunu biliyoruz. Hayvan yemi olması nedeniyle çok kıymetli olan bu otlar, biçildikten sonra kem ile sıkı sıkıya bağlanıyor ve ahırlara kaldırılıyor." diye konuştu.

Ali Doğan ise "Yumuşak otu ıslatarak iki kişi tarafından eğiriyoruz. Kem eğirme çok eski gelenek. Vatandaş genelde kendir kullanıyor. Biz bu geleneği devam ettiriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kem eğirme' geleneği devam ediyor - Son Dakika

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