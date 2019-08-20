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Muş'ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Muş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 615 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Muş'ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Muş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 615 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Malazgirt ilçesi İyikomşu köyünde Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden belirlenen ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda şahıslara ait evin önünde bulunan bostan bahçesinde yaklaşık boyları 20 santimetre ile 3 metre arasında değişen toplam 615 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahsın, gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - MUŞ
Jandarma, Kenevir, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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