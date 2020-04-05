Muş'ta, kent merkezi dışında toplu taşıma 14 gün yasak - Son Dakika

MUŞ'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında, kent merkezi dışında toplu taşımın 14 gün süreyle durdurulması kararı alındı.

Muş'ta, koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda; 4 Nisan günü saat 24.00 itibarıyla ticari yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüslerle il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe, belde ve köylerden il merkezine; ilçelerden belde ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetinin 14 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.