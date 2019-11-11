Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 07-09 Kasım'da yürütülen "Kıran-5" operasyonunun Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 sığınak, depo ve toprağa gömülü 23 jelikan bidon ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 250 kilogram amonyum nitrat, 130 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, çift göz gece görüş dürbünü,
2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği monte mamili,
2 el yapımı patlayıcı yapımı için gübre öğütme makinesi,
5 el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 12 tüp, patlamamış mühimmat, 0,9 KW jenaratör,
4 akü,
395 çeşitli ebatlarda pil, rüzgar ölçme cihazı, 15 şemsiye,
280 metre kablo, hücum yeleği,
80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 uyku tulumu,
3 sırt çantası, keskin nişancı kıyafeti,
22 takım leşker kıyafeti,
36 örgütsel doküman, cep telefonu,
709 diğer muhtelif yaşam/giyim malzemesi,
60 çift muhtelif marka ayakkabı,
170 kadın iç giyim malzemesi,
110 metre naylon branda,
40 metre çelik tel,
427 paket/ampul antibiyotik ilaç,
91 paket/ampul ağrı kesici ilaç,196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi/ameliyat),
25 kilogram tütün,
917 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Sığınaklar ve depo imha edildi."
Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.