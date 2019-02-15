Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kış

Muş'ta Kış

1 saat önce

- Burhan Sayılgan isimli vatandaşın konuşması Gece başlayan kar yağışından genel görüntüler Sabaha kadar yağan kardan görüntüler Muşta gece aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşıma durma noktasına getirirken, il genelinde 205 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

- Burhan Sayılgan isimli vatandaşın konuşması
Gece başlayan kar yağışından genel görüntüler
Sabaha kadar yağan kardan görüntüler Muşta gece aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşıma durma noktasına getirirken, il genelinde 205 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:03 Kaynak: AA

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