Muş'ta kış tedbirleri - Son Dakika
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Muş'ta kış tedbirleri

6 saat önce

Muş Valiliği kış aylarında alınacak tedbirlerle tedbirleri belirledi.

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Muş Valiliği kış aylarında alınacak tedbirlerle tedbirleri belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, kış aylarında kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Genel hayatı olumsuz etkileyecek durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, mevsimsel plan ve tedbirlerini bir kez daha gözden geçirmeleri, eksikliklerini ivedi olarak tamamlamaları ve vatandaşlarımızın da üstüne düşen görevleri yerine getirmeleri önem arz ediyor." denildi.

Çatılarda biriken kar yığınlarının belli aralıklarla temizlenmesi konusunda vatandaşların uyarıldığı açıklamada, belirtilen tedbirleri uygulamayan veya engelleyenler hakkında, ilgili kanunlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Muş Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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