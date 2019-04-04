Son Dakika Haberleri: Muş'ta 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' Eğitimi

Muş'ta 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' Eğitimi

2 saat önce

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi devam ediyor.

Muş'ta 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' Eğitimi, System.String[]
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi devam ediyor.

1-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Muş Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan psikolojik danışman ve rehberlerden oluşan 20 kişilik grubun katıldığı ve eğitmen Raşide Yılmaz tarafından verilen eğitim boyunca katılımcıların psikolojik danışmanlık becerileri konusunda yeterlilik kazanması ve Rehberlik Araştırma Merkezinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:43 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Muş, Güncel
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