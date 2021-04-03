Son dakika haberleri! Muş'ta kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız - Son Dakika

Muş'ta kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız

ERZURUM'da 9 yaşında başladığı karateye yaşamını sürdürdüğü Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karate hocası olarak devam eden Aydan Ferhatoğlu, 200 çocuğa eğitim veriyor. Bir çocuk annesi Aydan Ferhatoğlu'nun öğrencilerinin yüzde 70'i kız çocuklarından oluşuyor.

Erzurum'da yaşayan Sevim-Adnan Akbulut çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Aydan Ferhatoğlu, annesinin isteği üzerine 9 yaşında karateye başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atan Aydan, çok sayıda madalya ve kupa kazanmayı başaran Ferhatoğlu, 2015 yılında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim görürken sınıf arkadaşı olan, şimdi ise Muş Belediyesi'nde spor eğitmenliği yapan yapan Yakup Ferhatoğlu ile evlenerek Muş'a yerleşti. İki çocuğu olan Aydan, evlenirken bıraktığı karateye, üniversitede spor hocası olan eşinin isteği üzerine geri döndü.

KIZ ÇOCUKLARINA KARATEYİ SEVDİRDİ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Aydan Ferhatoğlu'nun antrenörlüğünde açılan karate kursu, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balkan Şampiyonası başta olmak üzere Türkiye'de de çok sayıda başarı elde etmeyi başaran Aydan, özellikle kız çocuklarının kursa olan ilgisini daha da arttırıyor. Zaman zaman eşi Yakup Fehatoğlu'nun yardımıyla da sporcuları hazırlayan Aydan, yüzde 70'i kızlardan oluşan 200 çocuğu en iyi şekilde eğitmek için çalışıyor. Aydan, bir yandan annelik yaptığı kız sporcularını özellikle savunma sanatıyla buluşturuyor. Hedefleri Türkiye başta olmak üzere düzenlenecek olan müsabakalarda birçok başarıya imza atmak olan sporcular ise Aydan hoca sayesinde tanıştıkları karate sporunu çok sevdiklerini ifade etti.

Koronavirüs ile mücadele noktasında girilen normalleşme süreciyle birlikte eğitimlere devam ettiklerini belirten Aydan Ferhatoğlu, 200 sporcunun yüzde 70'nin kızlardan oluştuğunu söyledi. Aydan, 'Kayıtlarımız her gün kız yönünde daha çok artmaktadır. Anne ve babaların en güvenebileceği kadın antrenörün olması ve onları karateye yönlendirmesi, bizim de çok hoşumuza gidiyor. Çünkü spora yönlendirmeden önce erkek mi, kadın mı diye soruyorlar. Kadın dedikten sonra güvenle getirip, çocuklarını buraya veriyorlar dedi.

Özellikle kız çocukları için güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Aydan, 'Kız sporculara desteklerimizi iyi bir şekilde veriyoruz. Ben de bir kız çocuğu annesi olarak, onlar için elimden gelen bütün imkanları sağlamaya çalışıyorum. Çünkü kız çocuklarının çok iyi bir değer hak ettiklerini düşünüyorum. Onların gelecekleri için bir yön çizmeye çalışıyorum. Onları disiplinli, ahlaklı, saygılı bir öğrenci olarak yetiştiriyorum. Ülkemizde şuan kadınların bu kadar ezildiğini gördüğümüz halde biz onlara ezilmeyeceklerini öğretip, iyi bir savunma sanatını kazandırmak için uğraşıyoruz. İyi bir kazandırma elde ettik. Ailelerin bize verdiği güven, bizim onlara verdiğimiz güven bizi üst tabana çıkarıyor. diye konuştu.

Milli sporcularının mevcut olduğunu ifade ederek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında iyi dereceler elde edip, milli takıma sporcu vermek olduğunu anlatan Aydan, 'Ben erkek sporcularımızı yabana atmıyorum. Onlar da bizim için çok önemli ama şuan ki dönemde kız çocuklarımızı ön plana çekiyoruz. Kız çocuklarımızın da Türkiye Şampiyonasına gidip derece yapıp, milli takıma girebilmeleri için elimizden gelen bütün imkanları sağlıyoruz dedi. Kendisinin karate, eşinin ise kayak antrenörü olduğunu belirten Ferhatoğlu, 'Eşimin desteğiyle Muş'taki genç çocuklara, genç kızlara yön vererek, onları en iyi şekilde ellerinden tutup kaldırmaya çalışıyoruz. Sporcularımızı üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz dedi.

Antrenör Aydan Ferhatoğlu sayesinde karate sporuyla ilk defa Muş'ta tanıştığını belirten 16 yaşındaki kız sporcu Sudenaz Sümeyye Subaşı ise şunları söyledi

'Karate sporunu büyük bir keyifle yapıyorum. Her gün antrenmanlara gelmeyi iple çekiyorum. Antrenörümüz aynı zamanda bizim karateci annemiz. Her şekilde bizlere eşiyle birlikte destek oluyor. Biz üç kardeşiz ve üçümüzde karate sporuyla uğraşıyoruz. Üç yıldır lisanslı sporcularız. Ben kendi ve buradaki tüm sporcu kardeşlerim adına mili takıma sporcu olmak, olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ülkemi temsil etmeyi isterim.

Karete sporunu çok sevdiğini ifade eden Zeynep Ceylin Aşık, 'Karate sporunu çok seviyorum. Aydan hoca buradaki karateci annemiz. Arkadaşlarımla burada karate sporunu yapmayı çok seviyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Allah'ın izniyle buradan şampiyon olarak çıkmayı düşünüyoruz dedi.