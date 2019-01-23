Muş'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Muş
'ta, "Hayat kurtarma senin kanında var" sloganı ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kızılay
Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanlığınca Kızılay binasında başlatılan ve İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
'ın eşi İmran Arıbaş'ın da destek verdiği kampanya ilgi gördü.
İmran Arıbaş da kan bağışında bulundu.
Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, yaptığı açıklamada, ev kadınlarına yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.
Özellikle ev hanımlarından katkı beklediklerini belirten Ağa, şöyle konuştu:
"Bir miktar kanla hiç tanımadığımız bir insanla kan kardeşi olacağız onun hayatını kurtaracağız. Şimdiye kadar okullar, kamu kurumları ve STK
'lar kan bağışında bulundu. Bir tek ev kadınları kaldı. Biz de ev kadınlarına yönelik kampanya başlattık. Çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. 'Hayat kurtarma senin kanında var' sloganı ile kampanyayı başlattık. Zaten biz Türk anneleri olarak merhamet duyguları yüksek olan insanlarız."
Gönüllü çalışan Dilek Şengül de kan bağışına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunduğunu aynı zamanda çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Buradaki amaç, bir can demek bin can demektir. İnsanları verdiğimiz kanla hayata döndürmektir." ifadesini kullandı.