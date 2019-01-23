Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Muş'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

59 dakika önce

Muş'ta, "Hayat kurtarma senin kanında var" sloganı ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Muş'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Muş'ta, "Hayat kurtarma senin kanında var" sloganı ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanlığınca Kızılay binasında başlatılan ve İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın eşi İmran Arıbaş'ın da destek verdiği kampanya ilgi gördü.

İmran Arıbaş da kan bağışında bulundu.

Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, yaptığı açıklamada, ev kadınlarına yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Özellikle ev hanımlarından katkı beklediklerini belirten Ağa, şöyle konuştu:

"Bir miktar kanla hiç tanımadığımız bir insanla kan kardeşi olacağız onun hayatını kurtaracağız. Şimdiye kadar okullar, kamu kurumları ve STK'lar kan bağışında bulundu. Bir tek ev kadınları kaldı. Biz de ev kadınlarına yönelik kampanya başlattık. Çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. 'Hayat kurtarma senin kanında var' sloganı ile kampanyayı başlattık. Zaten biz Türk anneleri olarak merhamet duyguları yüksek olan insanlarız."

Gönüllü çalışan Dilek Şengül de kan bağışına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunduğunu aynı zamanda çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Buradaki amaç, bir can demek bin can demektir. İnsanları verdiğimiz kanla hayata döndürmektir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:52:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]