Muş'ta komandolar, dualarla Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı - Son Dakika
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Muş'ta komandolar, dualarla Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı

13 dakika önce

MUŞ'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alacak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat komandoları, düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Muş'ta komandolar, dualarla Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı, System.String[]

MUŞ'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alacak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat komandoları, düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye sınırının güvenliği için başlattığı Bahar Kalkanı harekatına katılmak üzere yola çıktı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komandoları uğurlamak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum amirleri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, başarı dileklerinde bulundu. Vali lker Gündüzöz ise, komandolara başarılar dileğinde bulunarak, "Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından komando andı okundu ve kurbanlar kesilerek, dua edildi. Gerçekleştirilen tören, aileleri ile vedalaşan 200 komando personelinin Suriye'ye uğurlanmasıyla sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
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