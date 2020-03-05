Muş'ta komandolar dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Muş'ta komandolar dualarla uğurlandı

6 saat önce

Muş'ta komandolar dualarla uğurlandıMUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev almak üzere düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Muş'ta komandolar dualarla uğurlandı

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev almak üzere düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırının güvenliği için başlattığı Bahar Kalkanı harekatına katılmak üzere yola çıktı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komandoları uğurlamak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum amirleri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, başarı dileklerinde bulundu. Törende bir konuşma yapan Vali lker Gündüzöz ise, komandolara başarılar dileğinde bulunarak, 'Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından komando andı okundu ve kurbanlar kesilerek, dualar edildi. Gerçekleştirilen tören, aileleri ile vedalaşan 200 komando personelinin Suriye'ye uğurlanmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ:

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-Komandoların aileleri ile vedalaşmasından detaylar

-Valiye tekbir verilmesinden detay

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından detay

-Tören konuşmalarından detay

-Dua edilmesinden detaylar

-Kurban kesilmesinden detay

-Vedalaşmalardan detaylar

-Uğurlama töreninden genel detaylar

-Uğurlama ve geçişten detay

-Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)

Muş'ta komandolar dualarla uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı, Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
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