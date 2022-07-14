Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor - Son Dakika
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Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor

14.07.2022 14:54

Havaların ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

Mart ayının sonlarına doğru bölgeye gelen leylekler, Hasköy ilçesine bağlı köylerde direk ve çatıdaki bacaların üstüne yaptıkları yuvalarda konaklamaya devam ediyor.

Kuluçka döneminde yumurtadan çıkan yavrularını büyüten leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor.

İlçe sakinlerinden Erkan Boz, yıllardır leylerin üremek için köylerine geldiğini söyledi.

Leyleklere zarar verilmemesi için gereken duyarlılığı gösterdiklerini belirten Boz, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havaların soğumasıyla leylekler sıcak bölgelere göç edecekler. Elektrik telleri, cami minaresi, çatıları yuva olarak tercih ediyorlar." dedi.

Mehmet Güven de "Leylekler gittiği zaman kışın yaklaştığını, geldikleri zaman da baharın başladığını biliyoruz. Leyleklerin gidişi bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor - Son Dakika
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