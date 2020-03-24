Muş'ta 'koronavirüs provokatörü' 3 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 'koronavirüs provokatörü' 3 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Muş'ta 'koronavirüs provokatörü' 3 kişiye adli işlem yapıldı

6 saat önce

MUŞ'ta sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş'ta 'koronavirüs provokatörü' 3 kişiye adli işlem yapıldı, System.String[]

MUŞ'ta sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan eyaletinde Aralık ayında tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı, Türkiye'de de tespit edildiği ve bu nedenle salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirler alındığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 'Kentte çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu' yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapıldığı tespit edildi. Açıkalamada maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Adli mercilerin talimatı ile 3 kişiye TCK'nın 213'üncü maddesi uyarınca 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan adli işlem yapıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:23 Kaynak: DHA

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