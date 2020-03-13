Muş'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı

6 saat önce

MUŞ'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun olarak kullanılan bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Muş'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

MUŞ'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun olarak kullanılan bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

?Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs, Türkiye'de de 2 kişide görüldü. Ülke genelinde belediyeler de virüs önlemlerini artırarak, hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Muş Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında harekete geçerek, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Olası bulaşıcı hastalıklara karşı çalışma yürüten belediye ekipleri, çöp konteynerleri, taşıma araçları ve otobüs durakları ile ATM'leri ilaçlayarak, dezenfekte etti.

HEM TEMİZLİK HEM DEZENFEKSİYON

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, virüs salgınlarından korunmanın en iyi yolunun temizlik olduğunu belirterek, her yıl yapılan bahar temizliğine ek olarak dezenfeksiyon işlemlerine de yoğun olarak başladıklarını söyledi. Feyat Asya şunları söyledi:

"Türkiye genelinde her yerde başlatıldığı gibi bizlerde tedbir olarak halkımızın kalabalık olarak kullandığı otobüs duraklarından çöp konteynerleri, hayvan pazarından sebze ve meyve halimize, ATM'lerin kullanıldığı alanlardan, toplu taşıma yapan araçlarımıza kadar bir bütün olarak bizlerde bu kullanım alanlarının dezenfekte çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bahar temizliğiyle birlikte her tarafta, sokak, çarşı pazar, cadde yıkama ve temizliğini bir noktada da deterjan ile birlikte hem temizliğini, hem de dezenfeksiyonunu yapmaktayız. Tedbiren bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir tereddüdümüzün, böyle bir tedirginliğimizin olmadığını da bütün halkımızın bilmesini istiyoruz."


Türkiye, ATM, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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