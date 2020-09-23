Muş'ta kovid- 19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kurum amirleri ile denetimlerde bulundu.

Gündüzöz, esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Denetimlerin her gün düzenli olarak yapıldığını belirten Gündüzöz, "Ekiplerimiz kent merkezinde yürüttükleri çalışmalarla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Lütfen sosyal mesafe kurallarına riayet edelim." diye konuştu.