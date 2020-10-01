Muş'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu'nun katıldığı denetimlerde kent sakinleri ile esnaftan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Vatandaşlarla sohbet ederek belirlenen kuralların önemine dikkati çeken Vali Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel salgın nedeniyle mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

Bu mücadelenin sadece devletin yürütemeyeceğini, vatandaşlara da bu konuda büyük görevlerin düştüğünü aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu gün hem farkındalık oluşturmak hem de gereken denetimlere biraz daha hız vermek için yine Muş sokaklarına çıktık. İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ettik ve gerekli uyarılarda bulunduk. Görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımız önemli bir aşama kaydetmişler. Çoğunlukta kurallara uyuyorlar ama kurallara uymayanları tekrar buradan ikaz ediyoruz. Eğer bu kurallara uyarsak bir an önce bu salgını yenme şansına sahip olacağız. Onun için hep birlikte bu kurallara uyalım diyoruz. Bizde hem teşvik hem teşekkür hem de ceza var. Kurallara uymayanları bir kez ikaz ediyoruz, ikinci kez yine ikaz ediyoruz üçüncü kez artık ceza kesmek zorunda kalıyoruz."