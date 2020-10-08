Muş'ta kovid- 19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kurum amirleriyle İstasyon Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentte rutin denetim yaptıklarını belirten Gündüzöz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için bir kez daha vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Genel olarak tedbirlere uyulduğunu memnuniyetle gördüklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu salgınla mücadele her bireyin katkısı ve el birliğiyle çözeceğimiz bir husus. Muşlu kardeşlerimizden kurallara uymalarını rica ediyorum. Her alanda, evimizde ve dışarda sanki virüs bulaşacakmış gibi temizlik kurallarına dikkat edelim. İş yerlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında, kahvelerde ve lokantalarda mesafemizi kuruyalım."