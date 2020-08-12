Muş'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, denetimlere katılarak vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve maske takmaları yönünde uyardı.

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların salgına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Maske, soysal mesafe ve temizlik önemli kural. Bu kurallara eğer uyarsak salgının yayılma hızını düşürürüz. Türkiye aldığı tedbirlerle aslında dünyada başarılı ülkelerden biri ama bu yetmez. Vatandaşımızın hiçbir zaman tedbirlerden taviz vermemesi gerekiyor. Muş'ta genel olarak kontrol altındayız ama sayılar da biraz artma söz konusu."