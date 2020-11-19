Muş'ta kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Muş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler başta olmak üzere il genelinde maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutan ekipler, bir sonraki denetimlere kadar eksikliklerin giderilmesini istedi.

Alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, kafeler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları denetleyen ekipler, vatandaşlardan belirlenen kurallara uymalarını istedi.