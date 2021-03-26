Muş'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Muş'ta zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, insanları salgından korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Toplu kullanım alanlarını sürekli denetlediklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz belirli periyotlarda vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yaparak virüse karşı bilgilendiriyor. Salgından ancak tedbirlere riayet ederek kurtulabiliriz. Dolayısıyla salgının bizleri sevdiklerimizden ayırmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı davranmaya davet ediyorum. İnşallah hep birlikte bu sıkıntının üstesinden geleceğiz."