Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek - Son Dakika
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Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek

19.07.2022 16:30
Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek

Muş Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Sünnet Şöleni, 25 Ağustos'ta yapılacak.

Muş Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Sünnet Şöleni, 25 Ağustos'ta yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü yapılması planlanan şölen için başvuralar başladı. 4-12 yaş arası çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 15 Ağustos Pazartesi gününe kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal ve kültüler etkinlikler de yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Kente güzel hizmetler yaptıklarını, şölenin de bunlardan biri olduğunu aktaran Asya, "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenine koronavirüs salgınından dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl normalleşme süreci ile etkinliğimizi yeniden yapıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. 4-12 yaş çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerimiz belediyemize müracaatlarını yapsınlar. Kayıtların alınmasının ardından geri kalan hazırlıklarımızı tamamlayarak sünnet şölenimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şölen, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 'Sünnet Şöleni' devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen "Sünnet Şöleni" devam edecek - Son Dakika
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