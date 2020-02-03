Muş'ta köy yollarında karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta köy yollarında karla mücadele - Son Dakika

Muş'ta köy yollarında karla mücadele

6 saat önce

Muş'ta köy yollarında karla mücadeleMUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 298 ulaşıma açıldı.

Muş'ta köy yollarında karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 298 ulaşıma açıldı.

Muş'ta iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezi ve kırsal kesimde iyice etkisini gösteren kar yağışı 311 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte zor anlar yaşayan ekipler, zorlu çalışmaların ardından 298 köy yolunu ulaşıma açtı.

Köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, gece-gündüz demeden köylere ulaşım sağlamaya çalıştıklarını belirterek, işlerinin zor olduğunu ifade ettiler.

Bu arada kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle Muş Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

---------------

Kar yağışı ve iş makinası

İş makinasının çalışmasından detay

Karayolları ve özel idare ekiplerinden detay

Çalışmalardan detay

İş makinası ve kürekle çalışma

Köy halkı ve çalışma

Kepçe operatörü röp.

Haber-Kamera: Muhammed Samu MARAL/ MUŞ, (DHA)

Muş'ta köy yollarında karla mücadele

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı
300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:46:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta köy yollarında karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]