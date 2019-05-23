- Muş'ta koyun kırkma sezonu başladı

- Muş'ta koyun kırkma sezonu başladıMUŞ - Muş'ta son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkmaya başlayan hayvan sahipleri, hem hayvanları kenelerden koruyor hem de elde ettikleri yünden gelir sağlıyor.Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri, küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Havaların ısınması ile birlikte Muş Ovası'nda otlatılan hayvanların sıcaktan etkilenmemeleri için özel makaslarla kırkımları sağlanıyor. Merkeze bağlı Körpeağaç köyünde koyunlarını kırkmaya başlayan hayvan sahibi Mehmetcan Civak, 5 ayda hayvanların kırkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Havaların sıcak olmasından dolayı kırkımı hemen bitirmeleri gerektiğini ifade eden Civak, "Yünü de satıyoruz. Kilosunu 5 liraya satıyoruz. 200 tane hayvanımız var. Bunlarda bize ek bir gelir sağlıyor. Günde kişi başı 20 tane hayvan kırpıyoruz. Yani 3 kişi günde 60 hayvan kırpıyoruz. Sıcak olduğu için, kenelerden korumak için bu işi yapıyoruz" dedi.Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Osman Subaşı ise, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Küçükbaş hayvan besliyoruz. Yaz ayları özellikle 5. ay koyun kırpma zamanı. Hayvanlarımızın yününü kesiyoruz. Hava sıcak olduğu için hayvan rahatlasın diye yünlerini kırpıyoruz. Hayvanlar bu mevsimde terliyor. Kırptığımız yünleri kimimiz satıyoruz, kimimizde yatak, yorgan, yastık yapıyoruz. Bu da aileye gelir olarak geliyor. Yaptığımız iş zor bir iş. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Hayvanlarımızın yününü de keserken çok dikkat etmemiz gerekiyor, hayvana zarar vermemek için. Bu işi herkes yapamaz. Küçüklükten beri aile büyüklerinden öğrendiğimiz bir meslek" siye konuştu.