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MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU - Son Dakika

MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU

07.01.2022 09:57

MUŞ merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsü yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikteki Yukarıyongalı köyüne götürüldü.

MUŞ merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsü yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikteki Yukarıyongalı köyüne götürüldü. Sürü sahibi Hüseyin Omur, çoban ve köpeklerin eşlik ettiği bu zorlu yolculukta tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, güzel görüntülere sahne oldu. Merkez Yukarıyongalı Köyü'nün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan koyun sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi. Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi. Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı Köyü'ne götürülme kararı alındı. Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı. Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından 1800 metre rakımdaki Yukarıyongalı Köyü'ne getirildi. Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden koyun sürüsü, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

SÜRÜNÜN YOLCULUĞU FOTOĞRAFLANDI

Koyun sürüsünün çobanlar, köpekler ve sürü sahibi ile kar üzerindeki köye dönüş yolculuğu, ilginç manzaralar oluşturdu. Kentteki fotoğraf sanatçıları, tek sıra halinde kar üzerinde ilerleyen koyun sürüsünün oluşturduğu kartpostallık anları fotoğraflamak için büyük çaba sarfetti. KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK

Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, 'Hayvanlarımızı şuana kadar köyün aşağısındaki mezrada besliyorduk. Kar yağdı, mezradaki samanlarımız bitti. Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi. Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen koyun sürüsünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda koyun sürüsüne eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU
MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU
MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU

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Yukarıyongalı, Eyüp, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MUŞ'TA, KOYUNLARIN ZORLU KAR YOLCULUĞU - Son Dakika
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