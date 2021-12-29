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Muş'ta "Kumandan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Muş'ta "Kumandan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

29.12.2021 11:08
Muş'ta "Kumandan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muş'ta senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Muş'ta senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahrettin Paşa'nın İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelendi.

Valilik ve Muş Alparslan Üniversitesi'nin katkılarıyla Muşlu sanatseverlerle buluşturulan oyun, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Vali Yardımcısı Hasan Taş, Valilik ve üniversite olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kentte çok güzel ve anlamlı bir tiyatro oyununun sahnelendiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Oyunu izlerken duygulanmamak elde değil. Vatan ve iman aşkını Medine müdafaasında gördük. Fahrettin Paşa, zorluklara rağmen askerlerini motive ederek, Medine'yi sonuna kadar müdafaa etmiştir. Tarih her zaman Fahrettin Paşa gibi insanları yazacak. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Milletimiz çok büyük bir millettir."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük bir ilgi duyduğunu ifade ederek, "Bizde gençlerimizin ve öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

Oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu olan Kenan Korkmaz da Türkiye'de gitmedikleri çok az ilin kaldığını belirterek, "Muş'a gelişimiz kışa denk geldi. Ancak soğuk havaya rağmen çok yoğun katılım oldu. Bizi duygulandıran bir atmosfer var burada. Hava çok soğuk ama günüller sıcaktı." diye konuştu.

Tiyatro oyununu İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, akademisyen ve öğrenciler izledi.

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Kenan Korkmaz, oyunlar, Tiyatro, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Kumandan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta "Kumandan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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